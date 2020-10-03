Тюменских пенсионеров учат бороться со стрессом

Тренинговую программу "Стресс, страх, тревожность и депрессивные состояния пенсионного возраста. Способы и методы преодоления" провели на медицинском факультете тюменского "Университета третьего возраста". Со студентами непростую тему обсуждала психолог Многопрофильного консультативно-диагностического центра Евгения Саськова.

Эксперт рассказала о видах и стадиях стресса, чем отличается тревога от страха, провела экспресс-"тренировку" и обучила студентов самомассажу, способному помочь справиться с эмоциями.

"Массируя мизинец левой руки указательным и большим пальцами правой руки, при этом постепенно опускаясь к его основанию, можно перестать сильно волноваться. Поместив кончики пальцев под глазами, на верхней точке скул, двигайтесь по верхней части скулы к вискам, немного постукивая. При стрессе полезно также массировать верхние точки ушей", - подсказала психолог.

Впереди еще четыре семинара: о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, онкологических заболеваний и о физической активности.

Занятия на медицинском факультете "Университета третьего возраста" начались с 17 сентября. Сам проект реализуется с 2018 года.

Заведующий региональным центром общественного здоровья МКДЦ Юлия Стрельникова отмечает, что проект помогает лучше информировать пожилых людей об ответственном отношении к здоровью, а они транслируют свои навыки и знания своему близкому окружению, соседям.

За все время на медицинском факультете занималось более 200 граждан, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.