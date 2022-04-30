Как помочь ребенку преодолеть стресс перед экзаменами, расскажут тюменским родителям

5 мая в 19:30 состоится прямой эфир с тюменским психологом. Эксперт расскажет родителям, как распознать стресс у подростка и помочь справиться с ним.

Команда онлайн-проекта "Киберпатруль Тюменской области" проведет прямую трансляцию на тему: "Как помочь ребенку справиться со стрессом перед экзаменами". Экспертом выступит Джамиля Достовалова, ведущий психолог Регионального центра "Семья". Спикер расскажет родителям о том, какое значение имеет стресс в подростковом возрасте, объяснит, почему школьники переживают перед сдачей экзаменов, а также предложит способы борьбы со стрессовым состоянием.

В прямом эфире психолог объяснит родителям, как научить подростка самостоятельно распознавать стресс и справляться с ним. Расскажет, что важно сделать перед сдачей экзаменов, чтобы ребенок меньше переживал и смог их успешно сдать. Также эксперт даст советы, как родителям справиться с тревогой и страхом за своего ребенка.

Трансляция пройдет в группе "Киберпатруль Тюменской области" в соцсети "ВКонтакте". Каждый желающий может присоединиться к эфиру и задать интересующие вопросы в комментариях к трансляции. Запись эфира будет сохранена в сообществе, уточнила Мегатюмень.