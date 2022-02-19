Тюменцы снимают стресс при помощи сальсы

Популярный во всем мире танец сальса соблазняет своим изяществом и красотой. Это танцевальное направление развивается и в Тюмени.

Подробнее о нем изданию "Тюменская область сегодня" рассказала Наталья Стройкина, профессиональный хореограф и сертифицированный педагог в России и Европе.



– Я живу танцами. Они оказывают благотворное влияние на организм: исправляют осанку, убирают зажимы, тренируют сердечно-сосудистую систему, помогают оставаться в форме. У людей разные причины, по которым они приходят на занятия сальсой. Но есть и то, что объединяет всех – энергетика танца, страсть, общение, атмосфера, – подчеркнула она.

Наталья уверена, что сальса – прекрасное лекарство от стресса. Ведь на физиологическом уровне во время занятий танцами выделяются гормоны, отвечающие за хорошее настроение, жажду жизни, энергию. В процессе обучения ученики последовательно осваивают механику движения, пластику, технику. Здесь нет чего-то главного, всему уделяется внимание.

Танцевальный стаж Натальи – 35 лет. С самого детства её привлекали танцы: она является кандидатом в мастера спорта по бальным танцам, чемпионкой по спортивным бальным танцам 2006 года. С миром социальных танцев она познакомилась в Италии, где прожила 14 лет.

– Сальса появилась в моей жизни десять лет назад. Я заинтересовалась этим направлением на одной из больших вечеринок. У этого танца богатая история и глубокие корни. Сальса впитала в себя многие стили – румбу, сон, гуахиро, контрданс, дансон. Сальсу можно танцевать как под быструю музыку, так и под более спокойные ритмы. В любом случае, каждый человек может найти для себя подходящее направление, – отметила Стройкина.



Наталья Стройкина является не только сертифицированным педагогом, но и организатором фестиваля кубинского танца в Тюмени. Она планирует и дальше развивать это направление, а также сделать фестиваль ежегодным.