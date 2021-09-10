Психиатры рассказали, какая книга поможет избавиться от мыслей о суициде

10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств. В Тюмени профилактикой таких случаев среди детей и взрослых занимается центр психотерапии и суицидальной превенции Областной клинической психиатрической больницы.

Ежедневно центр оказывает бесплатную консультативную и лечебную помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

"Профилактика суицидов – важнейшая задача специалистов Центра суицидальной превенции. Одна из проблем – это упущенное время, нежелание обращаться к специалистам в сложной жизненной ситуации или попросту незнание, к кому можно пойти за квалифицированной помощью. И 10 сентября, как и в любой другой день, мы рассказываем о себе, о наших возможностях и специалистах", - рассказал главный врач ОКПБ Евгений Родяшин.

Одна из форм профилактической работы Центра – участие психологов в классных часах в школах. За 2021 год педагог-психолог Ирина Лоначакова провела больше двадцати уроков для ребят разных возрастов и их родителей. На уроках "Формирование позитивного мышления" она проводит тест на школьный стресс.

"Учащийся может обработать его и узнать результат сразу же. Тест полезен тем, что даёт школьнику повод задуматься о своём психическом состоянии. А потом мы уже проговариваем признаки стресса, потому что не у всех получается их самостоятельно распознать. Это апатия, усталость по утрам, навязчивые мысли, чувствительность к словам окружающих. Школьники могут их пропустить, моя задача – научить распознавать критический момент, когда нужно остановиться, подумать о себе и отдохнуть", - пояснила Лоначакова.

Важная часть работы психолога с аудиторией – знакомство с позитивным мышлением. Психолог рассказывает, что это такое, учит школьников техникам настройки на позитивное мышление. Часто он рекомендует к прочтению специальную литературу, например, произведение Элинор Портер "Поллианна" – книгу для детей, прочитать которую полезно и взрослым.

"Мы проводим классные часы и для родителей. Бывает, что после бесед к нам подходят родители уже с конкретными вопросами, и мы действуем исходя из их ситуации", - – отметила руководитель центра Ольга Тальчук.

Помощь в Центре психотерапии и суицидальной превенции осуществляется бесплатно. Обратиться можно по адресу: Тюмень, ул. Герцена, 74, каб. 104. Запись на консультации производится по телефону: 8 (3452) 500-598.Телефон доверия: 8-800-220-8000, 8 (3452) 50-66-43, сообщили в пресс-службе Областной клинической психиатрической больницы.