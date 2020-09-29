Кросс нации отменили из-за сложной эпидобстановки

В Тюмени запланированный на 3 октября Всероссийский день бега "Кросс нации" отменяется. Об этом сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени. Отмена связана с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией и в целях профилактики роста заболеваемости обучающихся ОРВИ и гриппом.

Напомним, "Кросс нации" должен был пройти в областном центре в ближайшую субботу. Участникам предстояло преодолеть массовые забеги в 1 км и 1,5 км; спортивные забеги в 4 км, 6 км, 8 км и 12 км; 2 км и 3 км в рамках сдачи норм ГТО; 1 км в счет выполнения разрядов.