Жителей Заводоуковска приглашают на бесплатный экспресс-тест на ВИЧ

Анонимное добровольное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в Заводоуковске 10 октября. Мобильная лаборатория будет ждать всех желающих проверить свой статус на автостоянке у детской школы искусств. Время работы с 12 до 18 часов.
Мероприятие пройдет в рамках Всероссийской акции Минздрава РФ по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию. Она проходит в формате автопробега специальных машин для проведения тестирования на ВИЧ, пишет ИА "Тюменская линия".
"Прохождение анализа не требует никакой специальной подготовки. Результат можно узнать через пять минут", - сообщили организаторы акции. Тестирование будет проходить с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий, связанных с противодействием распространению коронавируса.
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