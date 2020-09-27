Жителей Заводоуковска приглашают на бесплатный экспресс-тест на ВИЧ

Фото организаторов

Анонимное добровольное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в Заводоуковске 10 октября. Мобильная лаборатория будет ждать всех желающих проверить свой статус на автостоянке у детской школы искусств. Время работы с 12 до 18 часов.

Мероприятие пройдет в рамках Всероссийской акции Минздрава РФ по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию. Она проходит в формате автопробега специальных машин для проведения тестирования на ВИЧ, пишет ИА "Тюменская линия".

"Прохождение анализа не требует никакой специальной подготовки. Результат можно узнать через пять минут", - сообщили организаторы акции. Тестирование будет проходить с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий, связанных с противодействием распространению коронавируса.