Тюмень вновь участвует в конкурсе "Город России"

Тюмень принимает участие во всероссийском конкурсе "Город России – 2020". Областной центр находится на 32 месте в общем рейтинге, тюменцы могут поддержать регион, приняв участие в голосовании.

Конкурс проводится с 2012 года, голосование проходит в течение года и определяет самый привлекательный, узнаваемый и символичный город страны. Всего в списке – 83 города. Возглавляет рейтинг на данный момент Севастополь. Среди городов Уральского федерального округа лидирует Челябинск, занимая 14 место. Ханты-Мансийск расположился на 23 месте. Тюмень - на 32 месте, пишет "Вслух.ру".

Напомним, максимальный результат Тюмени за время проведения конкурса – 7 место, занятое в 2012 году. В прошлом году мы достигли 26 места в рейтинге.

Бесплатно и без регистрации проголосовать на любимый город можно на сайте город-россии.рф. С одного IP-адреса принимается один голос в сутки. Итоги будут подводить в декабре 2020 года.