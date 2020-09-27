Урок ОБЖ сохранят в тюменских школах

Уроки ОБЖ научат тюменских школьников, как поступать в различных, порой экстремальных ситуациях, как сберечь себя, а возможно, и других. В региональном департаменте образования и науки подчеркнули важность предмета для современных школьников и отметили, что данная учебная дисциплина будет сохранена в образовательных учреждениях.

В содержании курса "Основы безопасности жизнедеятельности" школьники получают основные знания о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, изучают основы медицинских знаний, правила поведения в условиях эпидемии, правила оказания первой помощи, а также основы здорового образа жизни. Также объектом изучения служит информационная безопасность, основы военной службы, обязанности граждан по защите государства. В 1-8 классах в соответствии с требованиями Федерального компонента Государственных образовательных стандартов ОБЖ изучают в рамках "Окружающего мира", "Физики", "Химии". Обучающиеся узнают об основных правилах дорожного движения, пожарной и информационной безопасности, изучают правила пользования бытовыми приборами, средствами бытовой химии.

Как отдельный предмет ОБЖ ведется в 9-11 классах. В 2019 году разработана Концепция преподавания предмета ОБЖ, которая предусматривает совместную работу образовательных учреждений с сотрудниками МЧС и МВД, пишет "Тюменская область сегодня".

Кроме того, в Тюменской области создано региональное учебно-методическое объединение учителей, методистов, руководителей, которое занимается вопросами обновления содержания, разработки и внедрения технологий и методик обучения, мотивирующих детей на получение знаний по ОБЖ и умение их практического применения.