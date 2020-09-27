Тюменские врачи в ОКБ №2 получили в работу самое современное оборудование

Фото пресс-службы ОКБ №2

В Областной клинической больнице №2 установили четыре новые эндоскопические стойки в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщили в пресс-службе ГБУЗ ТО "ОКБ №2".

Центр травматологии и ортопедии, отделения урологии, гинекологии и хирургии уже активно пользуются стойками со сверхчетким 4К изображением. Стойки так же оснащены базовым инструментарием по всем направлениям, включая рабочий инструмент и электрогенераторы, которые применяют для отсечения и коагуляции тканей. Первыми получили стойку врачи урологического отделения.

В зависимости от профиля, стойки выполнены разными производителями. Травматологи и ортопеды пользуются стойками, специально разработанными для эндоскопических вмешательств на суставах человека. Руководитель операционного блока, травматолог-ортопед ОКБ№2 Александр Базаров отметил, что профильность стоек имеет положительную черту, так как специализированная компания глубже видит проблему, и при проектировании и производстве оборудования учитывает все нюансы, что в свою очередь положительно влияет на качество хирургического лечения.

Также Александр Базаров отметил, что прежние стойки по-прежнему используются в работе. Они имеют меньший монитор и менее яркое изображение, из-за чего мелкие детали операционного поля видны не так четко. Благодаря новому оборудованию повысится качество операций: за счет детализации и хорошего обзора операционного поля снизится травматичность вмешательства.