Акушеры-гинекологи напоминают тюменцам о важности планирования беременности

Одной из важных задач здравоохранения Тюмени является сохранение репродуктивного здоровья женщин. Медики довольны ежегодным приростом числа тюменок, которые правильно применяют контрацепцию для профилактики нежелательной беременности.

Тюменские акушеры-гинекологи ведут целенаправленную работу по информированию населения о способах и методах контрацепции, благодаря чему ежегодно на протяжении пяти лет уменьшается число случаев прерывания беременности, сообщили в департаменте здравоохранения региона.

26 сентября отмечается Всемирный день контрацепции, и в этот день медики напоминают о том, что каждая беременность должна быть желанной. Акушеры-гинекологи области стремятся повысить осведомленность тюменцев в данном вопросе и дать возможность самостоятельно принимать решения по вопросам репродуктивного здоровья.

По словам врача акушера-гинеколога областной больницы №19 Александра Бронникова, важно понимать, что планирование семьи – это дети по желанию, а не по случаю. Также это ответственное отношение обоих родителей к ребенку и обеспечение здоровья женщины для рождения желанных и здоровых детей. Специалист отмечает, что сейчас существует множество методов контрацепции, с выбором подходящего поможет врач.

В настоящее время охват женщин фертильного возраста гормональной и внутриматочной контрацепцией составляет 40%. Количество абортов по желанию женщины уменьшилось на 6,5% в 2019 году в сравнении с 2018 годом, а в 2018 году удалось сохранить жизнь 681 малышу благодаря консультированию перед планировавшимся прерыванием беременности. В 2019 году сохранили 1037 беременностей, а за 8 месяцев 2020 года – 631.