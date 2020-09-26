Тюменские студенты собрали прибор, который сигнализирует о нарушении социальной дистанции

Будущие инженеры, студенты Тюменского индустриального университета изобрели сигнализатор нарушения социальной дистанции. Они создали прототип прибора в рамках адаптационно-диагностического курса "Я – студент. Прекурс".

Более 400 первокурсников Высшей инженерной школы EG и Института транспорта стали участниками данного курса. Победила команда студентов, создавших сигнализатор нарушения социальной дистанции.

"Идея сигнализатора была комплексной, мы дорабатывали ее все вместе. Подобные устройства, например, есть во Флоренции. Но отличие нашего устройства в том, что в нем установлен инфракрасный датчик, позволяющий отличать человека от препятствия. Основная функция нашего сигнализатора — помощь носителю в контроле социальной дистанции. Прибор состоит из платы, динамика, светодиода, пьезогенератора, датчиков движения, инфракрасного датчика и элемента питания с беспроводной зарядкой", — поделился студент группы специалитета "Нефтегазовые техника и технологии", главный инженер проектной команды Николай Марочкин.

Основой для всех проектных кейсов этого года на курсе "Я – студент. Прекурс" стали темы, связанные с пандемией: автоматическая обработка помещений, бесконтактная система доставки, смарт-дозатор, комбинированное устройство против COVID-19, чистый номерок и сигнализатор нарушения социальной дистанции, пишет "Тюменская область сегодня".