Изобретение тюменского врача используют в детской хирургии

Более 500 детей с врожденной паховой грыжей прооперировали за четыре года в детском отделении плановой хирургии Областной клинической больницы №2 при помощи инструмента, который изобрел тюменский врач Антон Комаров.

Ординатор кафедры кардиологии и кардиохирургии Тюменского института непрерывного профессионального развития Антон Комаров пояснил, что эндоскопические техники позволяют "подойти" к патологии изнутри, тем самым исключив опасные этапы операции. Однако предприятия медицинской промышленности не производят устройств для подведения лигатур при грыжесечении, поэтому он создан собственный инструмент - иглу, которая стала проводником для хирургической нити. Она позволяет безопасно подвести к месту операции одновременно две хирургические нити – основную и вспомогательную. Этими нитями хирург образует петлю вокруг пахового кольца, а затем утягивает его. Продолжительность такой операции варьируется от 14 до 19 минут.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, изобретение способствовало значительному улучшению результатов лечения детей с врождённой паховой грыжей. Уже через несколько часов после операции дети могут ходить, а через день – выписываются на амбулаторное наблюдение. Кроме того, снижается опасность бесплодия у пациентов в будущем.

"Модифицированный метод герниорафии при врожденной паховой грыже у детей с использованием авторского устройства зарекомендовал себя как малоинвазивный, быстрый, не дающий рецидивов, послеоперационных осложнений и имеющий превосходный косметический эффект", - прокомментировал заведующий хирургическим отделением №1 службы оказания медицинской помощи детям ОКБ №2 Михаил Аксельров.

Отметим, Антон Комаров стал автором уже более 50 изобретений в области медицинского оборудования и инструментов.

