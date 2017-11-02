Рюкзак с солнечной батареей и роботизированная урна: юные изобретатели собрались на областном "Шаге в будущее"

Областной научный форум "Шаг в будущее" открылся в шестнадцати гимназиях Тюмени. В течение трех дней молодые исследователи будут представлять свои изобретения и защищать проекты.

Умный самовар, робот для очистки нефтяной трубы от парафинов, принтер Брайля, пневмогидравлический двигатель, электроскейтборд, сварочный аппарат с функцией зарядного устройства — вот лишь малая часть идей, воплощенных в жизнь нынешними школьниками.

На решение проблемы затопленных зданий у ученика областной физико-математической школы Егора Новожилова ушло около месяца. Школьник выяснил, что в девяти из десяти случаях затопления квартир и офисов виноваты протечки воды. Он собрал целую систему. В случае протечки срабатывает сигнал, кран автоматически перекрывает воду, а на телефон приходит сообщение. Стоимость подобных современных систем начинается от 12 тысяч рублей, а изобретение Егора укладывается в 4 тысячи рублей.

Восьмиклассница тюменской школы №88 Анастасия Бабушкина придумала, как облегчить жизнь предпринимателям и комфортно обустроить свой дом. Школьница спроектировала и распечатала на 3D-принтере модель адаптивного стеллажа. На идею школьницу натолкнул ремонт в ее комнате, когда понадобилось разграничить пространство. В собранном виде конструкция легко умещается в обычную "Газель", а в разобранном может служить мобильной перегородкой в любом помещении. Также стеллаж решит проблему с раскладкой товара в магазине: когда продукции много, части конструкции можно раздвинуть и получить дополнительные витрины, а когда товар распродан, модули просто придвигают друг к другу.

Ученик тюменской школы №88 Павел Титов демонстрирует свое экологичное ноу-хау — роботизированную урну, благодаря которой в классе стало вдвое чище. Принцип простой: достаточно пронести руки над датчиком, как крышка сама открывается. Когда контейнер заполнен – система сигнализирует. Одноклассникам изобретение товарища пришлось по вкусу — теперь даже мелкий мусор несут выбрасывать в чудо-ведро.

Ученик ишимской школы №8 Михаил Пачганов сделал рюкзак с солнечной батареей, которая за 2 часа полностью заряжает аккумулятор телефона. "Портатичное зарядное устройство в магазине стоит 1–1,5 тысячи рублей. Но зачем переплачивать, если можно потрудиться и сделать самому?", — считает Михаил.

Себестоимость изобретения не превысила и ста рублей: транзисторы и диоды школьник доставал из старых телевизоров, последовательно соединил, добавил накопители энергии и переходники к телефону. Но главная особенность в том, что батарея размещается на рюкзаке и по дороге из дома в школу накапливает солнечную энергию.

Как сообщили в пресс-службе регионального департамента образования, имена победителей областного этапа назовут завтра. Эти ребята поборются за право представить Тюменскую область на всероссийском форуме "Шаг в будущее". Победители заключительного этапа могут поступить в профильные вузы без экзаменов.

Фото: пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области