Семейный праздник "Уикенд поколений" пройдет в Тюмени

"Уикенд поколений", посвященный празднованию Дня пожилого человека, состоится в арт-пространстве "Время победы", расположенном на Масловском взвозе Набережной реки Туры, 1 и 3 октября. Традиционный праздник "Золотого возраста" в этом году пройдет в формате семейного мероприятия и у всех желающих будет шанс провести два дня вместе со своей семьей.

В этом году организаторы сделают мероприятие совместно с молодым поколением. Проект планируется реализовать совместно с областным Геронтологическим центром г. Тюмени, организаторами проекта "Сотворчество поколений" ("Капитаны двора").

1 октября с 12:00 до 13:00 гостей события ожидает концертная программа творческих коллективов "ЦКиТ "Тюмень": ансамбля русских народных инструментов "Ваталинка" и не только, а также мастер-классы по садоводству и составлению букетов, интерактивная программа "Капитаны двора" - "Сотворчество поколений". Отметим, что площадка "Время Победы" является съёмочным пространством для проекта "55+" Областного геронтологического центра.

3 октября в 12:00 состоится церемония открытия мероприятия. В 12:15 гости праздника услышат выступление лучших творческих коллективов и победителей Городского конкурса самодеятельного творчества ветеранских клубов и организаций "Рубиновый микрофон".

В 13:30 начнётся показ фильмов под открытым небом о Великой Отечественной войне. В 15:00 стартует "Караоке добрых песен" – музыкальный блок совместно с профессиональными вокалистами "ЦКиТ "Тюмень", в котором прозвучат произведения песен ВОВ, 60-80х годов. У гостей праздника будет возможность вспомнить добрые, давние времена и спеть вместе старые песни о главном.

В 16:00 начнётся концерт духового оркестра. Музыканты исполнят для слушателей попурри на темы советских вальсов, кадриль, польку и многое другое. Также в рамках празднования Дня пожилого человека стартует проект "Уикенд поколений".

Для представителей "Золотого возраста" 3 октября будут работать четыре тематических шатра: "Лавка здоровья" - мастер класс от областного геронтологического центра по ЗОЖ "Бабушкин воркаут"; "Лавка садовника" - мастер–класс от партнера мероприятия садового центра "Плодовое"; кулинарные мастер-классы; "Лавка творчества" - мастер-класс по рисованию, параллельно состоится мастер – класс по флористике.

При благоприятных погодных условиях пройдёт мастер-класс по скраббукингу.

С правой стороны от арт-пространства можно будет посетить выставку "Тюмень мастеровая" в шатре "Хохлома". Там же гости праздника могут услышать ансамбль "Росстань".

Напротив арт-пространства начнёт свою работу площадка "Сотворчество поколений", где внуки, бабушки и дедушки смогут обменяться друг с другом интересным личным опытом.

В этот день организаторы предлагают семьям принять участие в интерактивных развлекательных конкурсах, а также проверить себя на прочность.

На старте каждая команда получит путеводитель и отправится в путешествие по таким станциям, как:

- "Мы-Команда!" (знакомство: название, кричалка, хештег; вручение маршрутного листа) (маршрутный лист);

- "Лабиринт" (задание на командообразование - удерживая лабиринт руками закатить мяч в отверстие) (конструкция "Лабиринт" 1*1 м/ мяч);

- "Знание-сила!" (задание на знание российской культуры и культуры родного края- каждому участнику команды в руки выдаются буквы. Куратор станции задает вопрос, команде необходимо собрать ответ, не меняясь буквами и не перекладывая их из рук в руки);

- "Тише едешь-дальше будешь" (задание от "Капитанов двора" - команде предлагается сыграть в подвижную дворовую игру) (мяч, резиночки, мел);

- "В гостях у сказки" (творческое задание, команде необходимо выбрать сказку, распределить роли между всеми участниками команды и сыграть ее)

- "Плот" (задание на командообразование - куратор по очереди убирает платформы, тем самым уменьшая "плот", команде необходимо, чтобы все участники остались стоять на "плоту");

- "Just Dance" (творческое задание - набрать наибольшее количество баллов в танцевальной игре "Just Dance");

- "Крокодил" (творческое задание - каждый участник показывает слово с карточки куратора, команде необходимо угадать его за определенное время. Слова связаны с культурными объектами Тюменской области (Конёк-горбунок, Цветной бульвар и тд);

- "Семейный герб" (команде необходимо создать и представить свой семейный герб, в котором будут отображаться особенные качества всех членов семьи. Фотографию с гербом и объяснением необходимо выложить в соцсети с уникальным семейным хештегом);

- "Мы на стиле" (творческое задание, команде необходимо создать вечерний образ для одного из участников команды из подручных средств. Задание развивает креативность, творческое мышление; направлено на командную работу).

В этом году День пожилого человека – это не просто праздник для граждан "Золотого возраста", это событие, которое поможет убрать границы между старшим и молодым поколением и показать, что нам есть чему поучиться друг у друга.