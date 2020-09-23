Пожарные помогли мальчику, у которого рука застряла в батарее

В Упоровском районе помощь потребовалась четырехлетнему Сергею. Рука ребенка застряла в радиаторе отопления.

Во время игры мальчик засунул руку между секциями батареи, но вытащить ее не смог. На помощь приехали сотрудники пожарно-спасательной части.

"Самостоятельно маме не удалось справиться с возникшей проблемой. Да еще и малыш был сильно испуган и плакал. Я и коллега Александр Василинец приняли решение, что один из нас будет отвлекать его разговором, другой будет осторожно высвобождать руку. Через несколько минут счастливый мальчуган улыбался и уже не вспоминал о происшествии: мы угостили его конфетами и отправились в подразделение", — рассказал сотрудник пожарно-спасательной части Иван Дизер.