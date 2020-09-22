Тюмень пополнилась стрит-артом

Художники из разных регионов России украсили стрит-артом почти два десятка объектов в Тюмени. Работы велись в рамках фестиваля "Морфология улиц", который стартовал в областном центре в конце июля.

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Так, на фестивале были созданы работы, посвященные известным личностям. На насосной станции у дома № 116 по улице Холодильной появилось изображение к повести Владислава Крапивина "Трое с площади Карронад". Арт выполнила тюменская художница Мария Волкова.

"Во время работы над эскизом рисунка пришла трагическая весть о смерти Владислава Крапивина. Владислав Петрович — гордость Тюмени, места, где он родился и вырос, известны горожанам и стали своеобразным маршрутом паломничества многочисленных почитателей его творчества. Эта иллюстрация — наша благодарность великому земляку", – сказал генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Андрей Максимов.

Художник из Томска Илья Маломощенко обратился к теме деревни. На трансформаторной будке в районе улицы Орджоникидзе, 47 он изобразил девушку на фоне дома с наличником. Илья сам вырос в деревня. "Это тема для рассуждений о старой русской культуре, провинции, быте вне города", — прокомментировал он ИА "Тюменская линия".

Фото: ИА "Тюменская линия", из архива художника Ильи Маломощенко, организаторов фестиваля "Морфология улиц"