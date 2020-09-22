Коробочки с землей вместо штор: Роспотребнадзор предупреждает тюменцев о мошенническом сайте

В управление Роспотребнадзора по Тюменской области поступают жалобы граждан на всплывающую рекламу в интернете с предложением приобрести шторы за 259 рублей в связи с ликвидацией склада.

Ссылка ведет на сайт http://www.home-shtory.ru/, потребители, введя свои номера телефонов, оформив заказ в устной форме, и сообщив почтовый адрес, вместо штор получили 3 коробочки с землей и 2 отрезка ткани примерно по 1,5 метра.

"Заказы доставляются в отделения ФГУП "Почта России" от имени ООО "ПРОФИ ТОРГ" а/я 207 ОПС 145900 Московский АСЦ, где до выдачи товара и фактического его осмотра на предмет соответствия заказу у потребителя возникает обязанность оплатить посылку наложенным платежом. Получателем денежных средств является ЗАО "Сервис дистанционной торговли" г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10. После оплаты и вскрыв посылки только дома, потребители смогли обнаружить обман", — сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Тюменцам напоминают, что наложенный платеж за покупку в интернете не является гарантией получения того товара, который вы заказали, поскольку оплата такого платежа происходит до выдачи посылки.

В правоохранительные органы г. Москвы и Московской области направлены письма с просьбой провести проверочные мероприятия. Пострадавшие потребители могут обратиться в правоохранительные органы по месту своего жительства.