Зачем тюменским школьникам нужен надёжный интернет?

Учебный год в тюменских школах стартовал, к облегчению многих родителей, в очном формате. Однако это не значит, что к наличию надёжного высокоскоростного домашнего интернета можно подойти спустя рукава. Подключение к Всемирной паутине дает учащемуся дополнительные возможности и навыки, о которых не стоит забывать.

Уже с 1 класса современный школьник может подключиться из дома к образовательным платформам, чтобы закреплять полученные знания и выполнять задания от учителя. Например, на сайте Учи.ру задания разделены на предметы, а внутри – на блоки по темам. Для начальных классов уроки построены в игровом анимированном формате, что вовлекает ребенка в процесс учебы и мотивирует на хорошие оценки. Также в личных кабинетах пользователей создан внутренний чат, где учителя, ученики и родители могут обсуждать задания, свои успехи и прогресс.

Еще одна популярная образовательная платформа "Якласс", где можно выполнять тренировочные задания или же проверочные работы от учителя. У каждого задания — уникальный вариант и шаги решения, которые помогут ребёнку освоить материал. Если ученик ошибётся, ЯКласс объясняет ход решения.

Повторить пройденный материал и потренироваться в решении упражнений и задач можно также на сайте Российской электронной школы. У зарегистрированного ученика есть также доступ к дополнительным интересным материалам (например, возможно посмотреть увлекательный фильм или посетить виртуальный музей).

В средних и старших классах интернет станет незаменимым помощником в подготовке проектов, докладов, просмотре обучающих уроков и чтении электронных книг. Кроме того, школьники смогут общаться между собой, оперативно узнавать новости из школьной жизни, получать обратную связь по своим проектам от наставника.

Совет родителям: не пускайте на самотёк пользование ребёнком интернета и социальных сетей. В начале каждого учебного года стоит проговаривать основные правила безопасности. Напомните, по каким ссылкам не стоит кликать, почему нельзя общаться с незнакомцами в мессенджерах, какой контент не стоит выкладывать на собственных страничках. С малышами стоит организовать совместное изучение сети Интернет, а со старшими школьниками не забывать о разумном контроле.

На самом устройстве обязательно должен быть установлен антивирус с актуальной базой. Помимо этого, стоит настроить функцию "родительский контроль": так вы сможете создать отдельный детский профиль, вход и выход из которого защищены паролем, организовать для школьника персональный рабочий стол с допустимыми программами, ограничить время пребывания в интернете. Не забудьте заблокировать нежелательную рекламу.

Обеспечить высокоскоростной интернет и надежное подключение поможет региональный провайдер "Русская компания". Узнать информацию об актуальных тарифах можно на сайте в разделе "Для дома". Оформите заявку на подключение или задайте интересующие вопросы по телефону: (3452) 39-00-39.