Музейный комплекс имени Словцова приглашает тюменцев на спектакль

Фото: пресс-служба ТМПО

Спектакль "Доброе дело" покажут в музее в субботу, 19 сентября, начало в 16:00. Стоимость – 150 рублей, в день спектакля – 200. Возрастная категория 6+.

Детский спектакль "Доброе дело" - это яркая постановка от театра "Малая сцена" под руководством актрисы Ирины Тутуловой. Завораживающий и увлекательный спектакль дарит возможность юным зрителям познакомиться с добрыми и знакомыми нам героями, ведь постановка создана по мотивам русских народных сказок.

Количество мест ограничено! Обязательна предварительная запись по тел: +7 (3452) 45-35-90, +7 (929) 266-73-72. Не забудьте взять с собой маску. Приобрести билеты можно онлайн на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения.

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова ждет вас в гости, подарите себе и близким массу приятных впечатлений!