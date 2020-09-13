Палеонтологический центр Тюменской области находится в селе Абатское

Источник фото: Молодежный центр Абатского района

В селе Абатское установлена огромная скульптура мамонта, рядом расположен информационный стенд. Кроме того, в местном краеведческом музее есть зал палеонтологии с множеством интересных экспонатов. Поэтому селяне с уверенностью заявляют, что здесь находится палеонтологическая столица Тюменская области.

Как сообщили в отделе культуры Абатского района, земля здесь хранит большое количество останков доисторических животных, а частыми гостями села становятся палеонтологи. В зале палеонтологии краеведческого музея хранятся останки 18 видов животных, которые бродили по территории сегодняшнего района несколько сотен лет назад: пещерный лев, широколобый лось, шерстистый носорог, благородный олень, пещерный медведь, антилопа сайга, первобытный бизон, древняя лошадь и, конечно, мамонт.

В начале двухтысячных годов директор Абатского краеведческого музея Екатерина Рюмина первая обратила внимание на необычные находки и организовала экспедиции с воспитанниками палеонтологического клуба "Непоседы" на реке Ишим у деревни Поротниковой. Вскоре к местным палеонтологам подтянулись ученые из Тюмени, Екатеринбурга и Новосибирска. За это время были найдены более трех тысяч различных костей и фрагментов, из которых 587 имеют научное значение, пишет "Тюменская область сегодня".

В 2007 году ученые открыли Памятник природы регионального значения Палеонтологического направления "Гусиный остров", где выявили 15 доисторических животных. После таких находок местные власти изменили герб и флаг, на которых теперь изображен мамонт.