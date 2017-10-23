Тюменцы могут выиграть миниатюру мамонта из кости возрастом более 10 тысяч лет

Паблик "Афиша Тюмень" совместно с магазином сувениров "Легенды Сибири" в честь Дня народного единства проводит розыгрыш уникальных изделий из кости мамонта.

У участников будет шанс выиграть миниатюру мамонта, которая выполнена из бивня настоящего мамонта, а подставка - из кости мамонта. Более того, фрагменты бивня имеют красивый коричневатый оттенок, приобретённый в процессе естественной минерализации в течение нескольких тысяч лет. Возраст ископаемого материала – более 10 000 лет.

Всего победителей будет шесть, один выиграет главный приз, остальные пять получат эксклюзивные сувениры: заколку из рога лося, подвески со знаками зодиака из бивня мамонта и кулоны-руны Альгиз и Фейху.

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо быть участником группы "Афиша Тюмень" и сделать репост записи. Победители будут объявлены 3 ноября. Их определят среди выполнивших условия конкурса с помощью специального приложения.

Поближе познакомиться с косторезным искусством можно на выставке "Костяные сказы". В музее "Дом Машарова" (Ленина, 24). Более 60 произведений косторезного ремесла тобольских и тюменских мастеров из фондов "Музейного комплекса имени Ивана Словцова различаются стилем, характером, акцентами и нюансами, но объединены темой сказочных сюжетов и легенд.