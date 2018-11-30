Тюменский мамонт отмечает день рождения

Очередной день рождения мамонта "Иваныча" отмечают сегодня в музее "Городская дума". Специальный праздник в честь уникального экспоната придумали сотрудники учреждения — ежегодно он празднуется 30 ноября.

Скелет мамонта обнаружили в 1885 году в ходе экспедиции в деревне Решетниково Тюменского района. Экспедицию возглавлял тюменский краевед и этнограф Иван Словцов, в честь него мамонт и получил свое имя.

Уникальность скелета в том, что 80% костей принадлежат одному животному. По версии палеонтологов, тюменский мамонт был ростом порядка 3,5 метров в холке и весил более 5 тонн.

Скелет животного реставрировался несколько раз. Самая основательная реставрация проводилась в 1988 году. У экспоната появились верхние зубы и были восстановлены ноги.

Сотрудники музея с большим трепетом относятся к этому экспонату. Однажды на день рождения "Иванычу" устроили большой и теплый праздник — с подарками и поздравлениями. Гости совместными усилиями задули более сотни свечей, разместившихся на пяти тортах.

Отмечается ли день рождения мамонта в этом году с таким же размахом, неизвестно, но заглянуть с поздравлениями к нему тюменцы могут и сами. Ознакомиться с экспонатом можно в часы работы музея "Городская дума" — со вторника по воскресенье с 11 до 20 часов.

По информации gorod-t.info