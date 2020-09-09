Николай Брыкин и Виктор Рейн взяли на контроль вопросы тюменцев по получению медпомощи

Депутат Госдумы РФ Николай Брыкин, депутат Тюменской облдумы, региональный координатор партпроекта "Единой России" "Здоровое будущее" Виктор Рейн и управляющий отделением Фонда социального страхования Динара Поштаренко провели прием граждан, посвященный работе системы здравоохранения.

К депутатам поступило три обращения, связанных с ограниченными возможностями здоровья. Так, на прием пришла женщина, у которой пятилетний ребенок плохо говорит и постоянно наблюдается у логопедов. В связи с этим она хотела бы устроить малыша в специализированный детсад. Женщине посоветовали обратиться в департамент образования для проведения специальной психолого-педагогической комиссии ребенку и уточнения мест в детском саду по месту жительства. Виктор Рейн взял этот вопрос на личный контроль.

Следующая обратившаяся в общественную приемную рассказала, что у ее восьмилетнего сына две врожденные патологии, но в постановке ребенка на учет по инвалидности им отказали. Семья вынуждена решать проблемы самостоятельно, без государственной поддержки. Они обратились к депутату за помощью – маленькому Никите необходим глазной протез, но необходимой суммы у семьи нет.

Николай Брыкин и Виктор Рейн пообещали проработать возможные варианты помощи. Депутат Госдумы также рассмотрит вопрос о совершенствовании законодательной базы в части упрощения процедуры определения инвалидности.

Еще одна заявительница рассказала, что перенесла операцию на позвоночнике, теперь вынуждена постоянно принимать лекарства, но лучше от них не становится. Динара Поштаренко подробно объяснила ей механизм получения инвалидности в БМСЭ. Виктор Рейн порекомендовал хорошего лечащего врача и договорился о приеме.

Все вопросы тюменцев Николай Брыкин взял под личный контроль.

Напомним, с 7 по 11 сентября в региональной общественной приемной председателя партии идет Неделя тематических приемов.