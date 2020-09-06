В Областной клинической больнице №2 стартовала прививочная кампания

Фото пресс-службы ОКБ №2

В Областной клинической больнице №2 прививочная кампания стартовала 31 августа. За первые три дня вакцинировались порядка 600 человек.

Перед тем, как поставить прививку против гриппа, каждого пациента осматривает медицинский работник. Если всё хорошо и нет противопоказаний, пациента отправляют на вакцинацию.

"Всегда спрашиваем, имеется ли медотвод, симптомы ОРВИ, узнаем о реакции организма на прошлые прививки. Обязательно уточняем, имеется ли аллергическая реакция на куриный белок, так как на его основе произведена вакцина, чтобы предупредить развитие аллергических реакций – крапивницы, сыпи, отёка", - отмечает фельдшер взрослого отделения Серикжан Жанабаев.

Также могут быть временные противопоказания для вакцинации: период острых инфекционных и неинфекционных заболеваний. В этом случае лечащий врач определяет, через какое время лучше провести вакцинацию. Как правило, это происходит через 3-4 недели после выздоровления. При обострении хронических заболеваний прививку можно поставить в период ремиссии.

По словам врача-терапевта Натальи Кутыревой, прививка дает иммунитет примерно на год, поэтому прививаться стоит ежегодно. Иммунизация населения проводится вакцинами российского производства "Совигрипп" и "Флю-М", сообщили в пресс-службе ОКБ №2.

Согласно нацкалендарю, бесплатно прививка ставится тем группам населения, которые наиболее остальных нуждаются в защите – это дети с 6 месяцев, люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины, люди старше 60 лет, молодые люди призывного возраста, работники образовательных и медицинских учреждений, работники иных профессиональных групп, определенных национальным календарем профилактических прививок. Другим группам населения можно бесплатно поставить прививку против гриппа, предъявив полис ОМС.

В этом году врачи ОКБ №2 отмечают у населения позитивный настрой: люди заботятся о своем здоровье и не игнорируют призывы медицинских работников привиться против гриппа.

"В среднем мы ожидаем в день от 300 до 500 человек. Все специалисты нашей поликлиники заинтересованы и рассказывают о прививке пациентам, ведь вакцинация – наиболее эффективный способ защиты от гриппа", - подчеркивает старшая медицинская сестра взрослой поликлиники Татьяна Друганова.

В прививочный кабинет с 8:00 до 20:00 ч. граждане приходят либо после обращения в регистратуру, либо от терапевта. Нетранспортабельные пациенты также находятся на контроле поликлиник: если человеку показана вакцинация, то участковая медсестра на дому прививает пациента.