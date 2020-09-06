Тюменские педагоги исследуют одаренность студентов

Одаренность студентов вузов исследуют сотрудники Института психологии и педагогики ТюмГУ. Благодаря своему анализу специалисты планируют выявить зависимость модели одаренности от социально-экономических условий эпохи, изучить возможности вуза, в котором студенты обучаются по индивидуальным образовательным траекториям.

По словам заведующей кафедры искусств ТюмГУ Оксаны Овсянниковой, трансформирующийся мир профессий, переизбыток информации и цифровизация вызывают необходимость развития новых качеств и способностей. Под вопросом находится то, какой человек в современном мире может считаться одаренным, как выглядит современная модель общей одаренности. Поэтому в настоящее время необходима корректировка этой модели.

В планах – проведение объемной работы. Педагоги займутся исследованием процесса формирования одаренной личности в вузе и выявят факторы, влияющие на этот процесс. Студенты разных направлений подготовки будут проанализированы на предмет общей одаренности.

Все исследования будут проведены в Тюмени, на сегодняшний день уже проведена предварительная подготовка по изучению творчески-художественной одаренности. По этой теме вышел сборник статей "Одаренность в сфере искусства", где соавторами выступили студенты и преподаватели болгарского Юго-Западного университета имени Н.Рильски, пишет "АиФ – Западная Сибирь".