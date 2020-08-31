Тюменцев приглашают отобедать в ресторане Gold City

Фото: Дмитрий Сиялов

Ресторан Gold City, расположенный в Тюмени по адресу ул. Республики, 281, приглашает тюменцев отвлечься от городского шума и суеты будней и вкусно и спокойно провести обеденное время.

Ресторанно-банкетный комплекс Gold City разместился в тихом живописном уголке областной столицы. Для желающих насладиться последними теплыми деньками уходящего лета работает терраса на свежем воздухе. Действует особое обеденное меню, которое порадует приятными ценами и разнообразием: в поварском арсенале ресторана есть блюда европейской, кавказской, узбекской и русской кухонь.

В меню можно найти холодные и горячие закуски; 8 салатов на любой вкус, включая фирменный "Голд Сити" с говядиной, языком, ветчиной, сыром, огурцами и кедровыми орешками; богатый выбор супов (от хашламы из баранины и шурпы из говядины до царской ухи); пасту и гарниры; горячие блюда из рыбы и мяса.

Помимо этого для гостей ресторана всегда доступны блюда, приготовленные на мангале: различные виды шашлыка, люля-кебаб, сибас, дорадо, шампиньоны или овощи – и, конечно, традиционная восточная выпечка, включая разновидности хачапури, самсы и гутаба. А любителей сладкого порадует ассортимент чизкейков, мороженного, конфет и даже варенья.

Забронировать столики и узнать подробности о представленных в заведении блюдах можно по телефону 8 (3452) 68-97-97 или на сайте голдсити.рф.