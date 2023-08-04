Глава Тобольска пообещал, что в праздники городские рестораны будут переходить на особый режим работы

Меморандум об особом режиме работы в дни проведения праздников и массовых мероприятий планируют подписать власти и рестораторы Тобольска, сообщил глава города Максим Афанасьев.

Мэр провел встречу с предпринимателями, которые летом работали на организации общественного питания во время больших городских праздников и массовых мероприятий. Обсуждали и анализировали итоги, обменивались мнениями. Афанасьев поблагодарил участников встречи за ответственность и гибкость, по его словам, все работали на совесть, гостей встречали с радушием. Однако без критике не обошлось.

"Плохо, что мало кто из рестораторов продлил режим работы в эти дни. Гости в половину одиннадцатого, гуляя, не могли никуда зайти. Мне даже было несколько звонков с шуткой, что как меня не пустили 4 года назад поужинать, так ничего и не поменялось. Позавтракать рано утром у нас тоже проблематично. Единогласно решили подписать меморандум о особом режиме работы в такие дни проведения праздников и массовых мероприятий", - сообщил Афанасьев.

По мнению главы города, время на решение кадровых и организационных вопросов есть, в первую очередь возможностью заполнить ниши должны воспользоваться местные предприниматели.