Оборот тюменского общепита за семь месяцев 2023 года превышает 21,5 млрд рублей

Оборот ресторанов, кафе и баров Тюменской области с января по июль 2023 года составляет почти 21,540 млрд рублей, данные опубликовал Росстат.

Отмечается, что по отношению к январю-июлю 2022 года в сопоставимых ценах рост составляет 6,6%, а июль этого года был успешнее июля прошлого года на 9,3%.

Что касается северных округов, то там показатели еще выше. Оборот в общепите Югры оценен в 24,196 млрд рублей, рост к аналогичному периоду 2022 года - 10,5%. В общепите Ямала рост оборота достиг 17,9%, в денежном выражении - 16,531 млрд рублей.