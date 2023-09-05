Оборот тюменского общепита за семь месяцев 2023 года превышает 21,5 млрд рублей

18:00 04 сентября 2023
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Оборот ресторанов, кафе и баров Тюменской области с января по июль 2023 года составляет почти 21,540 млрд рублей, данные опубликовал Росстат. 

Отмечается, что по отношению к январю-июлю 2022 года в сопоставимых ценах рост составляет 6,6%, а июль этого года был успешнее июля прошлого года на 9,3%. 

Что касается северных округов, то там показатели еще выше. Оборот в общепите Югры оценен в 24,196 млрд рублей, рост к аналогичному периоду 2022 года - 10,5%. В общепите Ямала рост оборота достиг 17,9%, в денежном выражении  - 16,531 млрд рублей. 

Теги: бары , кафе , рестораны , Росстат , ХМАО-Югра , ЯНАО
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