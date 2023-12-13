Тюменская область намерена развивать гастрономический туризм

Гастрономия является устойчивой составляющей внутреннего туризма, с каждым годом растет число тех, кто едет в Тюменскую область не только отдохнуть на термальных источниках, ознакомиться с культурой и историей реоина, но и для знакомства с сибирской кухней, отметила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

О трендах в гастрономии и планах по развитию этого туристического направления на 2024 год речь шла на встрече журнилистов с экспертами отрасли и рестораторами региона.

"Гастрономический рыно как отдельный вид туристического удовольствия набирает масштабные обороты. Этот год был очень показательным с точки зрения продвижения региональной гастрономии на федеральный уровень. Мы слышим восторженные отзывы от гостей и туристов, приезжающих в Тюменскую область. В свою очередь ресторанные компании привносят авторские идеи и сохраняют местный колорит в меню, подаче блюд и интерьерах. Мы трепетно относимся к этому туристическому направлению, потому что любое путешествие невозможно без гастрономических изысков. Я думаю, что нас впереди ждет множество интересных проектов", — сказала Мария Трофимова.

По словам тюменских рестораторов, у регионального гастротуризма есть шанс стать одним из самых востребованных направлений в стране: люди могут отдохнуть и вместе с тем попробовать специалитеты, поучаствовать в гастрономических фестивалях.

"Я хочу, чтобы нашими ресторанами и концепциями восхищались. Туристов, приезжающих в Тюменскую область, сейчас много и рестораторы, как никто другой, ощущают это на себе. Мы прикладываем большие усилия для того, чтобы Тюмень становилась гастрономической столицей. Вкусная кухня, щедрое гостеприимство, красивейшая природа — у нас есть все для развития гастрономических путешествий в областную столицу", — подчеркнула основатель ресторанной компании "Максим" Лариса Невидайло.

Сейчас Тюменская область на пути выявления своей гастрономической идентичности, а определить вектры помогло участие в крупных федеральных проектах, в первую очередь это касается презентации региональной кухни на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, где в театрализованном представлении были представлены восстановленные исторические блюда.

"Мы нашли те блюда, которые могут стать визитными карточками региона. Будем пробовать внедрять новые позиции локальной кухни, проводить гастрофестивали. Я считаю самым важным достижением то, что теперь мы нашли ориентир, куда нам двигаться в развитии тюменской гастрономии. Сейчас мы задали тренд, проведя театрализованное гастрономическое представление в Москве. Я думаю, что это уникальная идея и импульс для продвижения в других регионах страны", – поделилась мнением автор и организатор проекта "Исторические ужины", исследователь локальной гастрономии "Исторические ужины" Лидия Носова.

О формировании и популяризации гастрономической идентичности региона рассказала директор по развитию ресторанной компании "Максим" Марина Филиппова:

Нам необходимо развивать гастрономическую идентичность и формировать отдельный почерк тюменской локальной кухни. Мы ведем большую работу: готовим масштабный гастрономический фестиваль, помогаем разрабатывать специальные странички с локальными позициями в меню многих рестораций. Наша задача в том, чтобы поддержать и внедрить местные специалитеты, а также довести их до внимания гостей.



Кроме того, в рамках мероприятия были намечены и основные векторы развития гастрономического направления туризма на следующий год, исходя из обратной связи, которую дали федеральные эксперты в рамках проекта "Бизнес-миссия Москвы в Тюменскую область".

Руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов: