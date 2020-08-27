В Тюменской области запустили автопоезд здоровья

Автопоезд здоровья, состоящий из мобильного ФАПа, передвижных маммографа и флюорографа работает в Нижнетавдинском районе. Расширенное обследование на хронические и онкологические заболевания в нем прошли уже 600 человек. С 17 августа по 18 сентября поликлиника на колесах побывает в 50 селах и деревнях района. В общей сложности за месяц планируется осмотреть около 7 тысяч человек, провести более 5 тыс. флюорографий и 1 тыс. маммографий.

Такое масштабное выездное обследование населения в Тюменской области организовано впервые и проводится в рамках национального проекта "Здравоохранение". В случае эффективности и востребованности у населения, работа будет продолжена и жители других районов региона смогут таким образом проверить свое здоровье.

Автопоезд создан по инициативе областного департамента здравоохранения и при активном участии руководства нижнетавдинской больницы, чтобы обследовать жителей отдаленных населенных пунктов, которые больше года не обращались к врачам и не проходили профилактические осмотры.

“Автопоезд здоровья - общая идея и общее решение, которое действительно нужно людям. Жители сел рады такой возможности проверить свое здоровье, идут достаточно активно, - отмечает главврач Областной больницы № 15 Анатолий Смоляренко. - Это фактически полноценная поликлиника. Прием ведут терапевт, акушер-гинеколог. Можно пройти общее обследование, маммографию, флюорографию, исследования на онкозаболевания. Телекардиограф позволяет сразу выявить грубую патологию сердечно-сосудистой системы, при необходимости терапевт сразу назначает лечение”.

В проекте участвуют пять медицинских организаций. Областная больница №15 выделила передвижной ФАП, который оборудован всем необходимым для первичной диагностики и забора анализов. Противотуберкулезный диспансер добавил в колонну передвижной флюорограф, “Медгород” - передвижной маммограф. Центр профилактики и борьбы со СПИД предоставил 3 тыс. тестов для экспресс-анализа на ВИЧ, а Областной центр профилактики - различные брошюры и памятки для пациентов.

Автопоезд работает каждый день с 8 до 20 часов, в субботу в том числе. Маломобильных граждан доставляют социальные службы, всестороннюю помощь в организации работы медиков оказывают главы муниципальных образований.