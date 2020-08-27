Тюменцы могут рассказать свои истории любви шекспировской Джульетте

Фото В. Кочневой

16 сентября в Италии отмечают день рождения шекспировской Джульетты. Почта России предлагает тюменцам принять участие в акции "Письмо Джульетте" и поделиться с ней своей историей любви.

"Задача акции: привлечь внимание молодежи к возможностям общения с помощью личной переписки. Написать письмо — это один из способов настроиться на учебный процесс: попрактиковать язык или создать красивое послание в технике мейл-арт. Возможно, эта акция для увлеченного человека станет ключом к почтовой профессии", — отметили в УФПС Тюменской области.

Пишут шекспировской героине для того, чтобы рассказать о своей истории любви и попросить совета в сердечных делах. На послания отвечают специальные помощники — секретари из Клуба Джульетты.

По данным клуба, писем, адресованных Джульетте, ежегодно приходит около 5 тысяч. Язык послания может быть любым: русский, английский, итальянский, французский или немецкий. Почтовый адрес клуба: Club di Giulietta Corso Sant'Anastasia, 29 37121 Verona Italia.