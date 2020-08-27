У автобусов № 76 и 98 меняются схемы движения

В Тюмени в связи с открытием движения общественного транспорта по развязке по улице 30 лет Победы из схем движения маршрутов №76 "улица Газопромысловая — РОВД Тюменского района", №98 "Совмещенный мост — с/о Топаз 2" исключается промежуточный остановочный пункт "Мебельный центр" при движении в сторону улицы Молодежной, сообщает Тюменьгортранс.

Расписание автобусов можно уточнить на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.