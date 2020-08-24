Новости тюменской прокуратуры теперь можно читать в "Инстаграме"

Прокуратура Тюменской области завела аккаунт в соцсети Instagram. "Это позволит довести до более широкого круга общественности информацию о работе надзорного ведомства",- считают в пресс-службе ведомства.
Подписчикам обещают фото- и видеоматериалы с проверок, судебных процессов, приемов граждан и других мероприятий, разъяснения по законодательству и рассказы о работниках прокуратуры.
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