Новости тюменской прокуратуры теперь можно читать в "Инстаграме"

16:54 24 августа 2020
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Прокуратура Тюменской области завела аккаунт в соцсети Instagram. "Это позволит довести до более широкого круга общественности информацию о работе надзорного ведомства",- считают в пресс-службе ведомства.

Подписчикам обещают фото- и видеоматериалы с проверок, судебных процессов, приемов граждан и других мероприятий, разъяснения по законодательству и рассказы о работниках прокуратуры.

Теги: Instagram , прокуратура , соцсети
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