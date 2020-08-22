Диетологи не советуют тюменцам пить остывший чай

Одним из самых распространенных и любимых напитков сибиряков можно назвать черный чай. Чаще всего его пьют горячим, однако иногда приходится отвлекаться на другие дела, поэтому он остывает. При этом диетологи не рекомендуют в этом случае его допивать.

Тюменский диетолог Мария Аликина отмечает, что пить чай следует свежезаваренным. Если оставить чашку с напитком на столе, то на следующий день или даже через несколько часов, когда он остынет, на поверхности можно заметить темную пленку, от которой остается налет на посуде.

"Это значит, что при взаимодействии с кислородом, содержащимся в воздухе, в жидкости начали размножаться бактерии и образовались вредные соединения. Они разрушительно действуют на желудочно-кишечный тракт и на печень. Поэтому остывший чай пить уже не следует", - объяснила эксперт.

Но это касается лишь черного чая. Остывшим можно пить зеленый и травяной напиток. Тем, кто не любит слишком горячее питье, можно подождать 15-20 минут или добавить в чашку с кипятком и заваркой лед, пишет "АиФ - Западная Сибирь".