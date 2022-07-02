Как самостоятельно заготовить иван-чай, рассказали тюменцам

На полках тюменских магазинов все чаще встречается иван-чай или, по-иному, кипрей. Традиционный русский напиток заслуженно считается не просто вкусным, но буквально целебным. По своим полезным свойствам он значительно превосходит индийского собрата — черный чай.

Однако и цены на копорский чай буквально кусаются. А ведь его можно заготовить самостоятельно.

Подробно о процессе заготовки рассказала Лидия Сурина в книге "Источники здоровья". Издание "Тюменская область сегодня" ознакомилась с советами.

Собирать иван-чай можно все лето. В зависимости от зрелости листа вкус будет разным: от нежного цветочного до терпкого фруктового. Лист легко обрывается, если придержать растение за верхушку одной рукой, а другой взять стебель в кулак и резко провести рукой вниз. В ладони у вас останутся листья – они и понадобятся для приготовления чая. Сбор придется еще раз пересмотреть дома, чтобы убрать поврежденные или облюбованные насекомыми листья.

– И вот перед вами перебранные листья. Чтобы заферментировать сырье, нужно получить из растения сок, то есть нарушить целостность листа. Но свежий лист не поддается скручиванию, поэтому сначала его нужно подвялить в тени или заморозить. Но мне больше нравится другой способ. Я использую банку. Как можно плотнее утрамбовываю в нее листья. Сверху закрываю специальной крышкой и откачиваю воздух. Можно обойтись и без вакуумирования, просто в этом случае процесс пойдет чуть дольше.

Доставайте листья и скручивайте их в ладонях в длинные колбаски. Колбаски складывайте в неокисляющуюся посуду слой за слоем. Сверху накройте чистой влажной тканью.

Теперь начинается полноценный процесс ферментации кипрея. В зависимости от сырья и температуры воздуха он может занять от нескольких часов до пары дней. Определить готовность можно по запаху и внешнему виду. Аромат становится все более насыщенным, а цвет — темным. Внимательно следите за процессом. Иначе можно пропустить нужный момент и все ваши старания покроются плесенью.

Когда процесс ферментации закончен, нужно измельчить колбаски ножом либо пропустить через мясорубку. Соответственно получится листовой чай либо гранулированный. После этого лист необходимо быстро высушить.

– Я для этих целей использую сушилку. Ставлю ее на 60 градусов и оставляю примерно на два часа. Вместо сушилки можно использовать духовой шкаф. Поставьте температуру около 80 градусов и оставьте дверку приоткрытой, – рассказала Лидия Сурина.