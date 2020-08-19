Тюменцев научат производить первое впечатление правильно

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Мы много времени и сил тратим на работу, совершенно забывая о подаче. А ведь сегодня практически невозможно представить ситуацию, при которой было бы не важно как ты выглядишь, что о тебе думают окружающие, не важно умеешь ты выстраивать диалог с людьми или нет.

"Первое впечатление можно создать только один раз".

Внешняя подача, манеры, эффективная коммуникация, а также другие необходимые элементы для формирования заветного правильного первого впечатления подробно разберут на курсе "Имидж как путь к успеху".

Выпускница международного института Relooker по специальности "имиджмейкер для бизнесменов", член комитета по развитию женского предпринимательства, туризма, созидания "Опора России", член "Общенационального союза индустрии гостеприимства", полуфиналист всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" Ирина Баранова приглашает вас на пробную версию - 5-дневный бесплатный марафон, который стартует 26 августа. Пройти регистрацию можно по ссылке.

Создайте свой идеальный имидж уже сегодня, чтобы завтра он работал на вас. Уточнить всю интересующую информацию можно по номеру +7(961)-211-42-34.