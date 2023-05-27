Ко Дню защиты детей в Тюмени подготовили серию событий

1 июня с 12 до 20 часов для юных тюменцев состоится развлекательная программа. Она пройдет на уличной площадке "Конторы пароходства". Участие бесплатное, необходима регистрация в социальной сети мультицентра "ВКонтакте" или на сайте конторапароходства.рф. Количество мест ограничено.

С 15 до 17 часов у столов "Конторы" пройдут мастер-классы для детей.

С 15 до16 часов всех желающих ждут на занятии по созданию и раскрашиванию больших открыток, а с 16 до 17 часов тюменцы смастерят воздушного змея. Материалы предоставляются организаторами. Участие бесплатное, необходима регистрация.

На уличной сцене "Конторы" в 12:00 начнется открытый показ мультфильмов: "Пиноккио" (1940), "Золушка" (1949), "Алиса в стране чудес" (1951). А после него с 17:00 до 18:00 тюменцев приглашают на хореографический концерт студии "Печать танца". Там же с 18:30 до пройдет специальный диджей-сет для детей.

В 1 часов в большом и малом залах "Конторы" начнется детский "Здесь маркет". На нем можно будет купить товары, созданные детьми, сообщила Мегатюмень.