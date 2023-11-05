С 30-летием молодежной политики Тюменской области поздравят специалистов

С 9 ноября в мультицентре "Контора пароходства" и в большом зале Правительства Тюменской области пройдет серия встреч со специалистами молодежной политики. Более 400 работников примут участие.

Всего проведут 5 встреч. 9 ноября в мультицентре "Контора пароходства" специалистам департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области расскажут историю становления молодежной политики региона, представят крупные проекты текущего времени и глобальные задачи на 2024 год. После, для сотрудников проведут интерактивный квиз "30 лет спустя: как развивалась молодежная политика Тюменской области". Затем анонсируют новый раздел о 30-летии сферы на сайте молодежнаяполитика72.рф. В конце встречи участникам вручат памятные награды.

— В основе концепции молодежной политики региона лежит работа с сообществами. Для специалистов отрасли важно быть его частью: мечтать, строить планы на будущее. Такие встречи позволяют сформировать связь поколений, сохранить традиции сферы, а также ценности и смыслы нашей работы, — рассказала директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Ирина Широкова.

Также в Правительстве Тюменской области соберутся молодежные команды и партнеры сферы, сотрудники органов исполнительной власти, специалисты муниципальных образований, лидеры и активные деятели молодежной политики региона, сообщает КП-Тюмень.