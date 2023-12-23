Праздничные мероприятия приготовили молодежные команды региона

Новогодний проект "Сияй" стартовал в Тюменской области. Молодежные пространства региона проведут для тюменцев акции, розыгрыши, марафоны, мастер-классы, квартирники и другие активности. Полную афишу можно посмотреть на сайте Moi-portal.ru в разделе "Спецпроекты".

Команда мультицентра "Контора пароходства" поможет жителям Тюмени создать новогоднее настроение — устроит для горожан караоке-вечеринку. В мультицентре "Моя территория" пройдет акция "Тайный Абро" по обмену подарками. Отправить сюрприз тюменцы смогут с помощью вымышленного интернет-персонажа "Абро Кодабрыча".

Для тоболяков пройдет марафон событий: мастер-классы по созданию объемной новогодней открытки и раскрашиванию новогодних сладостей. Также откроется новогодняя выставка и состоится квартирник с элементами театра. Ишимцы смогут принять участие в онлайн-активностях в сообществе "ВКонтакте" мультицентра "Моя территория" и розыгрыше новогодних подарков.

Команда Медиацентра поможет тюменцам подвести итоги года в формате игры "Бинго". Участники акции смогут выбрать из списка и отметить на баннере подходящие им варианты.

"Молодежные пространства помогают жителям региона проникнуться новогодней атмосферой, вдохновиться повседневными вещами: красотой родного города, добротой и отзывчивостью тюменцев. В праздники горожане могут скрасить свой досуг различными активностями — проявить себя и вдохновить других", — рассказал редакции Мой-портал.ру куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.