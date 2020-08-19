Тюменцам предлагают обсудить проекты решений городской думы

На сайте Тюменской городской думы в разделе "Предложения в проекты решений Думы" опубликованы вопросы, планируемые к рассмотрению на заседании Тюменской городской Думы в сентябре. Среди них внесение изменений в Устав города, исполнение бюджетов за 2019 год и первое полугодие 2020 года, установление дополнительных категорий налогоплательщиков для льготного налогообложения в 2021 году, реализация муниципальных программ "Развитие благоустройства и охраны окружающей среды в городе Тюмени на 2015-2022 годы" и "Формирование современной городской среды в городе Тюмени на 2019-2025 годы".

Председатель думы Евгений Заболотный подчеркивает важность участия горожан в процессе принятия решений депутатами: "Рассматриваемые вопросы касаются жизнедеятельности нашего города, поэтому они все важны. Депутаты всегда открыты для общения, потому что строят свою работу на основании мнений и пожеланий жителей", - подчеркнул Евгений Заболотный.