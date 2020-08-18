Как выбрать правильный ранец для школьника?

Детские травматологи Тюмени рассказали, на что нужно обратить внимание при выборе школьного ранца, чтобы сохранить правильную осанку ребенка.
Не нужно покупать ранец на вырост. Слишком большой тяжело носить из-за смещённого центра тяжести - ребенок будет наклоняться вперед или прижимать подбородок к груди, чтобы снизить давление на шею и поясницу.
Верхний край сумки не должен быть выше линии плеч и шире плеч ребенка, а нижний – ниже бедер. Ранец не должен упираться в поясницу: даже пара учебников усилят это давление и негативно скажутся на здоровье позвоночника.
Отдавайте предпочтение ранцам с ортопедической спинкой. Она должна быть жесткой и выпуклой, внутри – твердый каркас, а снаружи – мягкие подкладки, контур которых напоминает английскую букву X. Вогнутая вставка поможет равномерно распределять нагрузку на позвоночник и уберечь его от повреждений.
Для школьников начальных классов больше подойдут каркасные модели ранцев в форме прямоугольника с твердой спинкой. Чем легче ранец – тем лучше.
Лямки должны быть широкими (не меньше 4-4,5 сантиметров) и мягкими. И лучше лямки S-образной формы, которые повторяют изгиб плеча. Тогда вес рюкзака будет распределен равномерно.
Рюкзак должен заканчиваться строго на пояснице, а не в области таза. Носить рюкзак нужно на двух плечах, дисбаланс вызовет боль в мышцах спины и плеч.
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