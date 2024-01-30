В Кадровом центре "Работа России" провели первый день семьи

Кадровый центр "Работа России" в минувшие выходные провел первый в этом году профориентационный "День семьи". Послушать советы специалистов, о том, как осознанно выбрать профессию и узнать о существующей и перспективной ситуации на рынке труда решили 19 человек из семи семей.

"День семьи" традиционно проводится каждую третью субботу месяца, посетить его могут не только подростки, но и их родители, так как они первые помощники ребенку с профессиональным самоопределением, а значит, они сами должны быть хорошо информированы о ситуации на рынке труда и востребованных профессиях.

Пока школьники проходили тестирование на выявление личностных особенностей и предпочтительную для них профессиональную сферу, родители беседовали с психологом центра. Специалист рассказала им о том, на что стоит обратить внимание при выборе направления обучения, и какими вредными установками неосознанно злоупотребляет большинство родителей. В завершение встречи психолог дала ценный совет:

Не нагружайте детей гиперответственностью и не заряжайте их гипертревожностью за выбор, который они сделают в семнадцать лет. По статистике, от 60 до 80% выпускников вузов и ссузов по полученной профессии не работают. Учите детей гибкости, готовности к изменениям и постоянному повышению своих компетенций.

После теоретической части мероприятия дети вместе с родителями отправились по кабинетам-модулям, каждый из которых посвящен определенной профессиональной сфере. Особый интерес у ребят вызвали модули, в которых можно было попробовать свои силы на различных тренажёрах. Так, в модуле, посвящённом силовым ведомствам, каждый смог проверить свою меткость, трижды выстрелив по мишени, а в кабинете транспортно-логистического комплекса почувствовать себя пилотом легкомоторного самолёта и поуправлять большим КамАЗом, используя настоящие педали сцепления, газа и тормоза. Помимо этого, специалист Кадрового центра подробно рассказала о плюсах и минусах работы в каждой отрасли, о возможностях обучения соответствующим профессиям и возможным ограничениях.

Бабушка 14-тилетнего восьмиклассника Глеба поделилась впечатлениями от мероприятия:

Нам всё очень понравилось, спасибо сотрудникам центра! Внука интересует всё, что связано с автомобилями. Мы поддерживаем его, но хотим расширить его кругозор, чтобы он смотрел шире и мог найти себя в чём-то ещё. Предлагаем помимо автомобильной сферы рассмотреть другие востребованные профессии – сварщик, электрик… Дополнительно он всегда сможет получить права, открыть категории и в будущем, если захочет, получить и высшее образование.

Попасть на "День семьи" могут все желающие. Для посещения обязательна предварительная запись по телефону: 8(3452)27-31-18, доб. 520, 524, 517.