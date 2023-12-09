Тюменские школьники посетили фабрику мебели

В Заводоуковском городском округе завершилась работа профориентационного проекта "Территория ПрофПросвета". Ученики посетили экскурсии на мебельное производство и сняли рекламные видеоролики.

В проекте приняли участие 163 школьника Заводоуковского района с 7 по 11 класс. За два месяца проекта для них состоялись семь экскурсий: учащиеся побывали в мебельном цехе, в арт-пространстве "Фабрика" и шоуруме. Участники посмотрели видеообзоры каждого станка по QR-кодам, прошли курс техники безопасности, прослушали тематические лекции о деревообработке и производству мебели. 100 школьников присоединились к конкурсу рекламных видеороликов — они посетили мебельный магазин и сняли рекламу для одной из позиций продукции фабрики.

— Мы хотели привлечь учащихся школ нашего округа к получению профориентационных знаний по деревообработке и производству мебели. С помощью проекта "Территория ПрофПросвета" мы постарались заинтересовать учеников в обучении по направлению и в становлении специалистом в этой области, — рассказала Дарья Синицина, руководитель проекта "Территория ПрофПросвета".

Проект "Территория ПрофПросвета" — один из победителей конкурса молодежных инициатив "Моя идея", сообщает КП-Тюмень.