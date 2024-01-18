У тюменских подростков есть возможность узнать о деревянной резьбе от настоящих ремесленников

Региональный Центр возрождения народных промыслов воплощает проект "Сохранение исторического облика Тюмени в домовой резьбе". Идея реализуется благодаря поддержке гранта Губернатора Тюменской области под руководством резчика по дереву, реставратора, Почетного гражданина Тюмени Вадима Шитова.

Цель — восстановить пять традиционных тюменских наличников, украшенных деревянной резьбой. Отреставрированные объекты составят часть экспозиции под открытым небом во дворе дома №34 на улице Дзержинского.

Проект открывает культурно-историческое наследие Тюмени для детей. Более 280 школьников уже приняли участие в мастер-классах по резьбе.