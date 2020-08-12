Августовский педфорум в Тюмени начнется с онлайн-пятидневки для учителей и открытия конкурса "Педагог года"

В этом году главный форум работников сферы образования пройдёт в новом формате. Откроет его профессиональная пятидневка с вебинарами, онлайн-мастер-классами, дискуссиями для руководителей школ, колледжей и детсадов, заместителей директоров, специалистов муниципальных органов управления образованием, методистов.

Участников ждут дистанционные образовательные треки, каждый из которых посвящён блоку актуальных вопросов. Так, например, на треке "Качество" будут говорить об обновлении содержания учебных предметов, использовании возможностей детских технопарков, рассмотрят лучшие практики. На треке "Цифра" проанализируют опыт дистанционного обучения и цифровую трансформацию образования.

Одновременно с профессиональной пятидневкой стартует областной конкурс "Педагог года", что тоже проводится в рамках форума впервые. Демонстрировать мастерство в онлайн-формате будут учителя, воспитатели, молодые педагоги, психологи и дефектологи.

Продолжит мероприятия форума методическая сессия для руководителей образовательных организаций и муниципальных органов управления образованием. Позже состоится пленарное заседание, на которое вынесут стратегические вопросы отрасли.

С 27 по 29 августа педагогические конференции традиционно пройдут во всех муниципалитетах региона, сообщили в департаменте образования и науки.