Ишимская больница обзавелась современным компьютерным томографом

Фото Жанны Стрижка, пресс-служба ОБ4

Компьютерный томограф одной из последних моделей позволит жителям города и восьми соседних районов рассчитывать на более точную диагностику заболеваний. Прежний КТ-аппарат эксплуатировался с 2008 года и в последнее время часто выходил из строя, отмечают в Областной больнице №4.

Компьютерный томограф – новейшая модель. Оборудование рассчитано на широкий спектр обследований: от обычной рентгендиагностики до исследования кардиологических заболеваний. Аппарат на 128 срезов позволит получать изображения с высоким разрешением при низких дозах облучения. С помощью установленного на новом комплексе программного обеспечения врачи освоят новые методики и способы диагностики, а значит, возможности для диагностики и лечения пациентов в больнице расширятся.

"Запуск нового КТ - радостное событие не только для Ишима, но и восьми прикрепленных к больнице районов юга Тюменской области. Тем более сейчас, когда компьютерная томография органов грудной клетки приобретает особую актуальность и важность. Данное исследование помогает оперативно и точно установить степень поражения легких, а значит – оказать медицинскую помощь наиболее эффективно, сохранить человеку здоровье, а порой и жизнь", - отмечает главврач ОБ№4 Вячеслав Афанасьев.

Новый комплекс стоимостью 61 млн 358 тыс рублей приобретен на деньги регионального бюджета в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение".