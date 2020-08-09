Второй этап онлайн-марафона на тему здорового образа жизни проходит в Тюмени

Второй этап тюменского онлайн-марафона на тему здорового образа жизни "ЗОЖги" стартовал на площадке в Instagram. В социальной сети для участников публикуют увлекательные задания, конкурсы и челленджи.

По словам специалиста по реализации профилактических программ областного центра профилактики и реабилитации Александры Обуховой, задания будут творческими: создание видеороликов, составление коллажа яркой профилактики, выполнение упражнений на смекалку и выносливость. Во втором сезоне помимо четырех заданий добавится бонусное - зашифрованная в фраза. Каждый день в профилактических постах будут зашифрованы буквы, из которых в конце сложится фраза. Каждому участнику, претендующему на выигрыш, нужно отгадать ее.

Участниками марафона могут стать все желающие в возрасте от 8 до 17 лет. Одним из условий является публикация в профиле Instagram поста, подтверждающего выполнение задания. Напомним, все они разработаны с акцентом на профилактику асоциальных явлений среди подростков.

Чтобы стать участником марафона, необходимо подписаться в Инстаграм на аккаунт @zozhgi_marafon_tmn, а также на странички организаторов @centrsemya72 и @centreprof72, подать заявку на сайте детствобезопасности72.рф. Для участников младше 13 лет нужно указать аккаунт родителя или законного представителя. Отчет о выполнении заданий марафона публикуется на своей странице с обязательным указанием хэштега #зожгимарафон.

Первое задание уже было опубликовано 5 августа, следующие выйдут – 12, 19 и 26 августа. Самым активным участникам достанутся призы от спонсоров - электросамокат KUGOO M2 PRO, Bluetooth стереогарнитура Sony WI-XB400 и сладкие подарки.