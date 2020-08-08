Подростки Викулово посоревнуются за ценные призы

16:09 08 августа 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
pixabay.com

Онлайн-игру "Знатоки спорта" проведут в Викулово 13 августа. Цель мероприятия – популяризация здорового образа жизни и повышение интереса к спорту среди молодежи.

Принять участие в мероприятии, посвящённом Дню физкультурника, могут жители Викулово в возрасте от 12 до 18 лет. Для этого необходимо подать заявку организаторам до 11 августа. Игра будет состоять из заданий на спортивную тематику.

Итоги игры подведут в этот же день и опубликуют в социальных сетях. Призеры игры получат дипломы и ценные призы, а победителю вручат диплом и smart-часы. Все остальные участники смогут выбрать в качестве приза спортивный инвентарь, пишет ИА "Тюменская линия".

Теги: Викуловский район , конкурс , призы , физкультура
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2020