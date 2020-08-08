Подростки Викулово посоревнуются за ценные призы

Онлайн-игру "Знатоки спорта" проведут в Викулово 13 августа. Цель мероприятия – популяризация здорового образа жизни и повышение интереса к спорту среди молодежи.

Принять участие в мероприятии, посвящённом Дню физкультурника, могут жители Викулово в возрасте от 12 до 18 лет. Для этого необходимо подать заявку организаторам до 11 августа. Игра будет состоять из заданий на спортивную тематику.

Итоги игры подведут в этот же день и опубликуют в социальных сетях. Призеры игры получат дипломы и ценные призы, а победителю вручат диплом и smart-часы. Все остальные участники смогут выбрать в качестве приза спортивный инвентарь, пишет ИА "Тюменская линия".