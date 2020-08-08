Тобольские пришкольные лагеря открыли завершающую смену летнего сезона

Третья смена десяти пришкольных лагерей стартовала в Тобольском районе. Как сообщила администрация муниципального образования, эта смена станет завершающей и продлится до 16 августа.

Большое внимание на летнем отдыхе уделяется безопасности детей. В программу лагеря включен блок профилактической работы, где школьники изучают правила дорожного движения и узнают, как правильно вести себя в нестандартных ситуациях.

Так, инспектор по охране детства Тобольского района Ольга Руденко повторяет со школьниками "Законы безопасного лета". Инспектор с начала сезона посетила 15 сельских лагерей дневного пребывания и напомнила ребятам о правилах поведения в лесу и на воде. Также Ольга Руденко рассказала и об ответственности за "соблазны" большого города.

В школьных лагерях Тобольского района за две предыдущие смены успели отдохнуть 879 сельских школьников, из которых 618 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Стоит отметить, что все лагеря дневного пребывания соблюдают рекомендации Роспотребнадзора. В лагерях усилен медицинский контроль здоровья детей и сотрудников, исключены все массовые мероприятия, а в отрядах находится не более 15 школьников, пишет ИА "Тюменская линия".