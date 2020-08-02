15-летняя циркачка из Тюмени стала обладателем Президентской стипендии

Фото образцовой цирковой студии "Икар"

Воспитанница образцовой цирковой студии "Икар", 15-летняя тюменка Влада Хамидулина удостоена Президентской стипендии. Денежное награждение она получит за труд и многочисленные победы на престижных, рейтинговых конкурсах и фестивалях.

Как рассказала художественный руководитель образцовой цирковой студии "Икар" Татьяна Лях, Влада Хамидулина – воздушная гимнастка, занимается в студии уже шесть лет. Она работает в основном с кольцом, у нее есть парный номер. Педагоги отмечают у девушки большой потенциал.

"В декабре 2019 года проходил международный фестиваль "Цирк нашего детства", в нем принимали участие представители десяти стран, среди которых Чили, Куба, Германия, Россия. Отбор проходил в онлайн-формате, тюменская гимнастка завоевала серебро, получив высокую оценку жюри. Это одно из значимых достижений", - отметила Татьяна Лях.

Кроме того, Влада Хамидулина хорошо учится, побеждает в предметных олимпиадах. Ответственная и трудолюбивая. Предложение представить ее на Президентскую стипендию поступило руководству студии "Икар" от Союза цирковых деятелей РФ. Через три месяца решение подтвердили. По словам Татьяны Лях, за 20-летнюю историю существования цирковой студии "Икар" Влада стала второй, кто получил Президентскую стипендию, пишет ИА "Тюменская линия".